11:18 17.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Полиция Бахмута задержала мужчину за перевозку гранат

Мужчина, который вез рейсовым автобусом восемь гранат был задержан полицией в Бахмуте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Полиция Бахмута задержала мужчину за перевозку гранат

Как отмечается, полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.

В свою очередь правоохранители предложили 34-летнему пассажиру осмотреть его багаж. В сумке сотрудники полиции обнаружили восемь гранат РГД-5 и Ф-1 и шесть запалов к ним. 

По словам задержанного, опасные предметы он вез домой, чтобы показать своей семье.

В настоящее время правоохранители боеприпасы изъли и направили на экспертизу. Также в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на Ровенщине в кафе взорвалас граната. В результате инцидента шесть человек получили ранения.


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