Полиция Бахмута задержала мужчину за перевозку гранат

Как отмечается, полицейские Бахмута для проверки остановили рейсовый автобус и обратили внимание на мужчину, который заметно нервничал.

В свою очередь правоохранители предложили 34-летнему пассажиру осмотреть его багаж. В сумке сотрудники полиции обнаружили восемь гранат РГД-5 и Ф-1 и шесть запалов к ним.

По словам задержанного, опасные предметы он вез домой, чтобы показать своей семье.

В настоящее время правоохранители боеприпасы изъли и направили на экспертизу. Также в отношении правонарушителя открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за хранение незаконной находки человек может попасть за решетку на срок до семи лет.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее на Ровенщине в кафе взорвалас граната. В результате инцидента шесть человек получили ранения.