На вокзале в Полтаве лежала мертвая женщина

Такие сведения УНН рассказали в отделе коммуникации ГУ НП Полтавской области.

"16 февраля на площади Славы, возле Южного вокзала, в заброшенном нежилом помещении, обнаружено тело неизвестной женщины, на вид 65-70 лет, без признаков насильственной смерти. В полицию об обнаружении тела сообщили работники завода, на территории которого и было обнаружено тело", – отметили правоохранители.

На данный момент труп был отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причин и обстоятельств смерти.

Как сообщал "УРА-Информ", во Львове в одном из подъездом дома по улице Гетмана Мазепы была обнаружена странная коробка. Внутри бокса лежал мертвый ребенок. После экспертизы стражам порядка удалось узнать, что над ним уже провели вскрытие. Сейчас разыскивается мать малыша.