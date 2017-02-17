Количество жертв теракта в Багдаде увеличилось до 51

Как отмечается, это наиболее смертоносное нападение террористов в Ираке в этом году.

По мнению врачей, число погибших может увеличиться, поскольку многие из раненых находятся в критическом состоянии.

В свою очередь источники в силовых структурах сообщают, что автомобиль, который взорвался в четверг, был припаркован на переполненной улице возле гаражей автодилеров. Взрыв произошел в шиитском районе Хаи аль-Шурта на юго-западе города.

Также отметим, что ответственность за взрыв взяла на себя организация "Исламское государство", которую армия Ирака совместно с США недавно вытеснили из восточной части Мосула.

Сообщается, что в связи с потерей территорий, захваченных в 2014 года на севере и западе Ирака, ИГИЛ активизировало террористические атаки в подконтрольных правительству городах, особенно Багдаде.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в юго-западной части Багдада в четверг, 16 февраля, на авторынке прогремел взрыв. В результате трагедии погибли 45 человек.