В Екатеринбурге прохожий спас упавшего ребенка на рельсы в метро – ВИДЕО

Восьмилетний мальчик шел по направлению к линии края платформы, однако по случайности шагнул в пропасть. Мальчик свалился прямо на пути и долго не собраться, чтобы встать. Это видео зафиксировали камеры наружного наблюдения в метрополитене.

Прохожий, который в это время подходил к платформе, заметил ребенка и не думая бросился за ним. Он поднял ребенка на руках и передал группе людей, которая столпилась у края платформы, а после и сам подтянулся, чтобы подняться наверх. Таким образом, трагедии удалось миновать.

Как сообщал "УРА-Информ", в Харькове мать со своими двумя детьми бросилась под поезд метро. Однако все остались живы.