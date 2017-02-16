В Боярке неизвестные бросили взрывчатку во двор предпринимателя

Мужчина обнаружил воронку от взрыва и поврежденные обломками две легковые машины. Как сообщает пресс-службе полиции области, инцидент произошел после семи часов утра. 48-летнего мужчина сообщил, что ночью неизвестные лица бросили в его двор неизвестное взрывное устройство.

На месте происшествия полиция обнаружена поврежденные металлическими обломками кузовы автомобилей и воронка от взрыва. К счастью людей никто не пострадал.

Осмотрев двор правоохранители также нашли деформированные остатки металлических предметов, которые были отправлены на экспертизу для окончательного установления типа взрывного предмета.

По факт повреждений полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в воскресенье вечером, 12 февраля, в кафе поселка Квасилов Ровенской области прогремел мощный взрыв. Тут взорвалась граната. В результате инцидента шесть человек получили ранения.