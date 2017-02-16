Умер игрок сборной Украины по пляжному футболу

Об этом написал его партнер по национальной сборной Виталий Сидоренко на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее в Евгения Рябчуку диагностировали рак печени. Также для игрока сборной Украины собирали деньги на операцию, чтобы он смог осуществить оплату лечения и реабилитации.

В свою очередь в январе Рябчук должен был перенести операцию, а затем пройти курс химиотерапии. Однако игрок сборной Украины по пляжному футболу не смог справиться с болезнью.

"Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким каким ты был: искренним, добродушным, веселым, настоящим другом, отцом и мужем. Прости нас за все, прости что не смог с тобой попрощаться. Покойся с миром брат мой , ты всегда будешь в наших сердцах", - написал голкипер сборной Украины по пляжному футболу.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ушел из жизни генерал-подполковник Геннадий Воробьев – именно он отказался отправить военных против Майдана.