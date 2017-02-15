В Китае неизвестные напали на людей и зарезали пять человек

Об этом сообщает BBC.

"Трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции", - сообщили местные власти. Также они подчеркнули, что причина нападения неизвестна.

Кроме того, ранее власти Китая обвиняли в подобных атаках мусульманских сепаратистов. В заявлении, опубликованном властями Синьцзяна, нападавшие названы "головорезами".

"Сейчас все спокойно, население спокойное, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Добавим, что Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается наиболее нестабильным регионом Китая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четыре человека, среди которых трое силовиков, погибли в результате атаки смертника на северо-западе Пакистана.