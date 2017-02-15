10:17 15.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Китае неизвестные напали на людей и зарезали пять человек

Пять человек погибли и пятеро получили ранения в результате нападения трех человек с ножами в китайской провинции Синьцзян.

В Китае неизвестные напали на людей и зарезали пять человек

Об этом сообщает BBC.

"Трое нападавших были застрелены сотрудниками полиции", - сообщили местные власти. Также они подчеркнули, что причина нападения неизвестна. 

Кроме того, ранее власти Китая обвиняли в подобных атаках мусульманских сепаратистов. В заявлении, опубликованном властями Синьцзяна, нападавшие названы "головорезами".

"Сейчас все спокойно, население спокойное, ведется расследование", - говорится в сообщении.

Добавим, что Синьцзян, где проживает более 10 млн мусульман-уйгуров, считается наиболее нестабильным регионом Китая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", четыре человека, среди которых трое силовиков, погибли в результате атаки смертника на северо-западе Пакистана. 


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