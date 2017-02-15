15:34 15.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине мужчину сбил поезд

На Харьковщине мужчина попал под поезд направлением "Константиновка-Киев".

На Харьковщине мужчину сбил поезд

Мужчина от полученных травм сразу погиб. Об этом передали в пресс-службе полиции области. Сообщение о трагедии поступило в полицию 14-го февраля в 19:50 от врача скорой помощи.

Установлено, что на 97-ом км второго ж/д перегона "Лозовая-Красноград", около железнодорожной станции "Балки" пассажирский поезд сообщением "Константиновка-Киев" сбил мужчину в возрасте около 40-ка лет.

При этом движение поездов было приостановлено - на 50 минут. Полицейские уже установили личность погибшего – это 53-летний житель с. Дальнее Кегичевского района.

Как сообщал УРА-Информ, в начале февраля 2017 г. поезд сбил мужчину в Ровенской области.


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