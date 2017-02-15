09:57 15.02.2017 | Происшествия | Новости
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Из-за атаки смертника в Пакистане погибли четыре человека

Четыре человека, среди которых трое силовиков, погибли в результате атаки смертника на северо-западе Пакистана. Об этом сообщает Dawn.  

Из-за атаки смертника в Пакистане погибли четыре человека

В результате теракта в Галани Техсил в племенном районе Мохманд еще три человека получили ранения.

Как отмечается, террорист-смертник пытался проникнуть в помещение местной политической администрации. Когда его попытались остановить, он взорвал себя вблизи центральных ворот администрации.

Кроме того, в заявлении пакистанских сил указано, что два террориста-смертника участвовали  в атаке. Первый взорвал себя, а другой был застрелен часовыми у ворот.

"Трое сотрудников сил безопасности и школьный учитель были убиты в результате взрыва и трое получили ранения, их отправили в больницу в Пешаваре", - говорится в сообщении.

Также добавим, что никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю девушку.

 


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