Из-за атаки смертника в Пакистане погибли четыре человека

В результате теракта в Галани Техсил в племенном районе Мохманд еще три человека получили ранения.

Как отмечается, террорист-смертник пытался проникнуть в помещение местной политической администрации. Когда его попытались остановить, он взорвал себя вблизи центральных ворот администрации.

Кроме того, в заявлении пакистанских сил указано, что два террориста-смертника участвовали в атаке. Первый взорвал себя, а другой был застрелен часовыми у ворот.

"Трое сотрудников сил безопасности и школьный учитель были убиты в результате взрыва и трое получили ранения, их отправили в больницу в Пешаваре", - говорится в сообщении.

Также добавим, что никто не взял на себя ответственность за нападение.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве неизвестный, угрожая ножом, напал на 21-летнюю девушку.