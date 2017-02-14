09:40 14.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В шести областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

Сегодня, 14 февраля критический уровень аварийности зафиксирован в шести областях страны. 

В шести областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Критический уровень аварийности зафиксирован в шести областях страны: Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы - 58.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях.


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