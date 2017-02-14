В шести областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Критический уровень аварийности зафиксирован в шести областях страны: Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Волынской и Кировоградской областях", - говорится в сообщении.

Кроме того, высокий уровень аварийности остается в Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Отметим, что за минувшие сутки на дорогах Украины погибли семь граждан, травмированы - 58.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", уровень аварийности на дорогах остается высоким в трех областях.