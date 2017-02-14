На одесском пляже школьник провалился под лед

Об этом сообщает пресс-служба Одесского ГС.

"Мальчик вышел на тонкий лед и провалился в воду. Ребенку сразу оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

В свою очередь спасательно-водолазная служба Одессы напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период и о том, что прогулки по морскому льду могут быть опасны для жизни.

"Если вы все же провалились под лед, то действуйте решительно и уверенно, не давая страху и паники овладеть вами. Нужно перевернуться с груди на спину и раскинуть руки на льду, пытаясь отталкиваться ногами от противоположного края льда постепенно выползать на лед из воды ", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Одесской области од лед провалились четыре человека, в том числе двое детей.