12:15 14.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одесском пляже школьник провалился под лед

На пляже "Ланжерон" школьник провалился под лед во время прогулки. В результате сотрудники спасательно-водолазной службы Одесского городского совета кинулись ему на помощь.

На одесском пляже школьник провалился под лед

Об этом сообщает пресс-служба Одесского ГС.

"Мальчик вышел на тонкий лед и провалился в воду. Ребенку сразу оказали первую медицинскую помощь", - говорится в сообщении. 

В свою очередь спасательно-водолазная служба Одессы напоминает о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период и о том, что прогулки по морскому льду могут быть опасны для жизни.

"Если вы все же провалились под лед, то действуйте решительно и уверенно, не давая страху и паники овладеть вами. Нужно перевернуться с груди на спину и раскинуть руки на льду, пытаясь отталкиваться ногами от противоположного края льда постепенно выползать на лед из воды ", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее в Одесской области од лед провалились четыре человека, в том числе двое детей.


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