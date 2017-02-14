Экс-генерала СБУ объявили в международный розыск

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил ходатайство ГПУ о проведении специального предварительного расследования в отношении бывшего генерала Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, что генерал распространял средства массовой информации материалы с призывами к насильственному изменению, свержению конституционного строя и к захвату государственной власти.

В настоящие время генерала объявлено в международный розыск. Также открыто уголовное производство по ч.2 ст.28 ч.3 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", экс-министра образования и науки Украины не объявляли в международный розыск.