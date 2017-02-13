На Харьковщине подросток повесился на дереве

Об этом передает отдел коммуникации полиции области. Как выяснилось, парень учился в ПТУ, недавно он вернулся домой в с. Константиновка. Своему дяде, который является и его опекуном, парень сказал, что идет в магазин купить продукты для обучения, но после этого уже не вернулся.

Во время розыска 13 февраля утром подростка нашли на территории Константиновской школы Сахновщинского района. Он совершил самоубийство, повесившись на дереве. Обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом подросток совершил самоубийство – второго декабря 2016 г.