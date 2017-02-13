14:01 13.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Харьковщине пятиэтажный дом объяло огнем

В Харьковской области загорелась пятиэтажка. Инцидент произошел в воскресенье, 12 февраля, в поселке Донец Балаклейского района.

На Харьковщине пятиэтажный дом объяло огнем

Такие сведения передает облГСЧС. Согласно данным, пламя охватило трехкомнатную квартиру на первом этаже.

К месту события оперативно выехали два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и отделение местной пожарной команды. В то время как прибыли спасатели, в квартире уже загорелись на площади 35 квадратных метров. Пожарным удалось спасти хозяина жилища, 61-летнего мужчину. Медики констатировали у него ожоги лица и рук. Сейчас он находится в реанимации. В связи с сильным задымлением была организована эвакуация, на улицу выведены 17 человек.

Предварительной причиной называется нарушение правил пожарной безопасности во время использовании электрообогревателя.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно в столице горела многоэтажка


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