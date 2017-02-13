На Алтае утром началась поисковая операция утонувшего вертолета

Как сообщает пресс-центр главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России, к месте крушения со всей Сибири стягивают тяжелую и глубоководную технику для участие в поисках. Сейчас очень сложно установить, что же там произошло, это была жесткая посадка или падение, - отметили в ведомстве, добавив, что есть очевидец, который позвонил и рассказал, что видел, как падает вертолет. Мы даже пока не знаем, куда именно он упал - в воду или в тайгу: там горная, таежная местность, - пояснили в МЧС.

Вместе с тем на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственной комиссии Российской Федерации сказано, что следователи уже открыли уголовное дело по факту крушения вертолета. Дело открыто по статье Нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, - сказано в сообщении. Там также указано, что на данный момент связь с вертолетом нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Алтайской республике над озером Телецкое потерпел крушение вертолет Robinson, на борту которого, по предварительным данным, находились пять человек. Среди пассажиров вертолета был бывший вице-премьер республики Анатолий Банных.