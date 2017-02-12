В Польше автобус американской музыкальной группы попал в аварию, пострадали 13 человек

В салоне автобуса на момент столкновения находилось 12 пассажиров. Как сообщает польское радио, в результаты дорожно-транспортного происшествия 13 человек доставили в больницу.

В тоже время в полиции рассказали, что авария произошла после восьми часов на государственной дороге №1 неподалеку Радомска в Лудзьком воеводстве. Грузовой автомобиль врезался в "зад" автобуса, который ехал впереди него.

Полицейские также пояснили, что за рулем автобуса был швед и он перевозил американскую музыкальную группу The Dillinger Escape Plan. Полиция взяла у водителей пробы крови для проверки на наличие в ней алкоголя.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в воскресенье, 12 февраля, произошла масштабная авария. На проспекте Победы столкнулось сразу пять машин. В результате аварии, по предварительным данным пострадало два человека.