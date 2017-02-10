В Турции лайнер не разминулся с автобусом – ФОТО

Такие сведения передает портал Airlive. Как выяснилось впоследствии, самолет совершал рейс из города Газиантеп на юге Турции.

В это время автобус как раз осуществлял доставку пассажиров к одному из терминалов, как вдруг не разминулся с лайнером, после чего на носовой части воздушного судна осталась огромная вмятина. Пока что нет точной информации о жертвах или пострадавших.

Кроме того, говорится также о том, что вышеупомянутый Airbus 321 был одним из новейших приобретений Turkish Airlines. Летать он начал с прошлого месяца.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее самолет, летящий из Турции не смог приземлиться в одесском аэропорту. Поэтому пилот принял решение развернуть судно обратно.