13:24 10.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Турции лайнер не разминулся с автобусом – ФОТО

В Стамбуле авиаборт врезался в автобус с пассажирами. Инцидент произошел в аэропорту Стамбула имени Ататюрка.

В Турции лайнер не разминулся с автобусом – ФОТО

Такие сведения передает портал Airlive. Как выяснилось впоследствии, самолет совершал рейс из города Газиантеп на юге Турции.

В это время автобус как раз осуществлял доставку пассажиров к одному из терминалов, как вдруг не разминулся с лайнером, после чего на носовой части воздушного судна осталась огромная вмятина. Пока что нет точной информации о жертвах или пострадавших.

Кроме того, говорится также о том, что вышеупомянутый Airbus 321 был одним из новейших приобретений Turkish Airlines. Летать он начал с прошлого месяца.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее самолет, летящий из Турции не смог приземлиться в одесском аэропорту. Поэтому пилот принял решение развернуть судно обратно.


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