12:50 10.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре на взятке задержали чиновника Госкадастра - ФОТО

В Днепре на получении взятки в 364 тыс. гривен задержали одного из чиновников Главного управления Государственного кадастра области.

В Днепре на взятке задержали чиновника Госкадастра - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как отмечается, начальник одного из отделов кадастра согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. В свою очередь за ускорение процедуры оформления чиновник попросил "символическую плату" в размере 364 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Соглано его словам, он должен был передать деньги руководителю учреждения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура города Киева задержала чиновницу департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Женщина попалась на взятке в 40 тысяч гривен.


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