В Днепре на взятке задержали чиновника Госкадастра - ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Как отмечается, начальник одного из отделов кадастра согласился предоставить проектную документацию и передать 20 га земли в собственность фермерского хозяйства. В свою очередь за ускорение процедуры оформления чиновник попросил "символическую плату" в размере 364 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Соглано его словам, он должен был передать деньги руководителю учреждения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", прокуратура города Киева задержала чиновницу департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации. Женщина попалась на взятке в 40 тысяч гривен.