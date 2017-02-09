10:14 09.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Житомирской области возросло количество случаев отравлений алкоголем

Количество лиц, отравившихся алкоголем в течение 6 лет (2011-2016 годов - ред.) в Житомирской области, составляет 2 тыс. 417 человек. 

В Житомирской области возросло количество случаев отравлений алкоголем

Об этом свидетельствуют данные официальной статистики в управлении здравоохранения Житомирской ОГА.

Как отмечается, сейчас наблюдается увеличение количества отравлений алкоголем в области. 

Также добавим, что в 2016 году количество отравлений алкоголем составило 406 человек, что на 20 человек больше, чем в 2013 году и на 46 человек больше, чем в 2012 году.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Управления защиты экономики Киевщины ДЗЭ Нацполиции совместно с местной прокуратурой в с. Петропавловская Борщаговка разоблачили подпольный цех по изготовлению алкоголя.


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