12:30 09.02.2017 | Происшествия | Новости
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ИГИЛ обстреляло израильский курорт Эйлат

Израильский курорт Эйлат обстреляли ракетами с Синайского полуострова (Египет), ответственность за запуск ракет взяла террористическая организация "Исламское государство".

ИГИЛ обстреляло израильский курорт Эйлат

Об этом передает Jerusalem Post.

Как отмечается, боевики ИГИЛ на Синайском полуострове запустили несколько ракет в сторону Израиля.

"В результате атаки одна из них упала в Эйлате, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Также отметим, что израильская система ПРО перехватила практически все ракеты. Кроме того, ракеты были перехвачены впервые со времен конфликта в Секторе Газа в 2014 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее боевики "Исламского государства" уничтожили часть римского амфитеатра в древнем городе Пальмира в Сирии.


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