ИГИЛ обстреляло израильский курорт Эйлат

Об этом передает Jerusalem Post.

Как отмечается, боевики ИГИЛ на Синайском полуострове запустили несколько ракет в сторону Израиля.

"В результате атаки одна из них упала в Эйлате, пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.

Также отметим, что израильская система ПРО перехватила практически все ракеты. Кроме того, ракеты были перехвачены впервые со времен конфликта в Секторе Газа в 2014 году.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее боевики "Исламского государства" уничтожили часть римского амфитеатра в древнем городе Пальмира в Сирии.