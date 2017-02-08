Во Франции на заводе по переработке отходов прогремел взрыв, 16 человек травмированы

В муниципалитете Гонесс на заводе по переработке отходов взорвался неизвестный предмет. В результате инцидента 16 человек получили ранения.

Как сообщает издание Le Dauphinе Libеrе, один из пострадавших получил серьезные травмы. При этом само здание завода в результате взрыва не пострадало, однако спасателям пришлось эвакуировать 43 человека.

Всех раненых скорая помощь увезла в больницу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в испанском городе Патерна, который расположен в пяти километрах от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе, из-за которого возник сильный пожар.