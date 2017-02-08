В Николаева перевернулся автомобиль скорой помощи - ФОТО

На момент аварии в авто находились водитель, врач и фельдшер. К счастью никто из них не пострадал.

Как сообщают "Новости Николаева", авария произошла на Центральном проспекте. УАЗ 452 ехал по проспекту со стороны улицы Артема в направлении улицы Дзержинского.

Возле Дома учителя на дорогу внезапно выбежал мужчина. Водитель, пытаясь избежать наезда на пешехода, резко повернул влево, однако на скользкой дороге автомобиль занесло, он изменив траекторию движения, выехал за пределы проезжей части, врезался в металлический забор и перевернулся.

Как пояснил водитель, они возвращалась из областной детской больницы, куда отвезли больного ребенка, поэтому в салоне больных не было. При этом сама машина получил значительные механические повреждения.

Пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть, задержала полиция. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области во вторник, 7 февраля, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб один человек. Еще троих скорая помощь увезла в больницу.