В Испании произошел взрыв на химическом заводе

В испанском городе Патерна, который расположен в 5 км от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе. В результате возник сильный пожар.
Об этом сообщает АВС.
В связи с этим пострадал 27-летний рабочий, у которого зафиксированы ожоги 6% поверхности тела. Кроме того, пострадавшего уже выписали из больницы. Согласно словам очевидцев, произошел сильный взрыв, после чего появился столб дыма.
"После первого взрыва были и другие, так как на заводе находилось много бочек со взрывоопасными химическими веществами", - подчеркнули очевидцы.
Также добавим, что авария произошла на заводе компании Indukern, которая занимается производством растворителей с применением тетрахлорэтилена.
"Из-за обильного выброса вредных веществ, были приостановлены занятия в близлежащих школах, жителям окрестных домов рекомендуют не выходить на улицу", - говорится в сообщении.
На данный момент причины происшествия выясняются.
Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже прогремел взрыв, пять человек пострадали.