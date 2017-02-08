14:20 08.02.2017 | Происшествия | Новости
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В Испании произошел взрыв на химическом заводе

В испанском городе Патерна, который расположен в 5 км от Валенсии, произошел взрыв на химическом заводе. В результате возник сильный пожар.

В Испании произошел взрыв на химическом заводе

Об этом сообщает АВС.

В связи с этим пострадал 27-летний рабочий, у которого зафиксированы ожоги 6% поверхности тела. Кроме того, пострадавшего уже выписали из больницы. Согласно словам очевидцев, произошел сильный взрыв, после чего появился столб дыма.

"После первого взрыва были и другие, так как на заводе находилось много бочек со взрывоопасными химическими веществами", - подчеркнули очевидцы.

Также добавим, что авария произошла на заводе компании Indukern, которая  занимается производством растворителей с применением тетрахлорэтилена.

"Из-за обильного выброса вредных веществ, были приостановлены занятия в близлежащих школах, жителям окрестных домов рекомендуют не выходить на улицу", - говорится в сообщении.

На данный момент причины происшествия выясняются.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", в Париже прогремел взрыв, пять человек пострадали.


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