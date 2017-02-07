Во Львове на остановке скончался гражданин

Инцидент имел место быть на улице Петлюры, 2, было обнаружено тело уже немолодого мужчины. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская. Она добавила, что на теле мужчины не было найдено следов насильственной смерти. Согласно предварительным данным, гражданин мог умереть из-за сердечного приступа.

На данный момент проводятся следственные действия.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове пенсионер умер прямо в троллейбусе. Он как раз направлялся в больницу, но не доехал.