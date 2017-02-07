16:45 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове на остановке скончался гражданин

Во Львове произошел резонансный случай. На остановке общественного транспорта скончался человек.

Во Львове на остановке скончался гражданин

Инцидент имел место быть на улице Петлюры, 2, было обнаружено тело уже немолодого мужчины. Такую информацию озвучила пресс-секретарь Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская. Она добавила, что на теле мужчины не было найдено следов насильственной смерти. Согласно предварительным данным, гражданин мог умереть из-за сердечного приступа.

На данный момент проводятся следственные действия.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее во Львове пенсионер умер прямо в троллейбусе. Он как раз направлялся в больницу, но не доехал.


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