15:56 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе была сорвана посадка самолета

В Одессе не смог приземлиться лайнер, летевший из Стамбула. Такие сведения озвучили в пресс-службе одесского аэропорта.

В Одессе была сорвана посадка самолета

Отмечается, что авиаборт приблизительно час делал круги над Черноморском, осуществил безуспешную попытку посадки и вернулся обратно в Турцию. При этом два самолета из Жулян также прибыли невовремя, а с опозданием.

На данный момент специалисты ликвидируют заснеженность на взлетно-посадочных полосах, а покрытие обрабатывают специальным реагентом. На данный момент прибытие рейса из Стамбула, запланированное на 16:00, опаздывает. Также задерживается и вылет воздушного судна в "Борисполь", которое согласно расписанию, должно произойти в 16:55.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве также наблюдается непогода. Лишь недавно был разрешен въезд грузовикам.


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