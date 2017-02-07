В Одессе была сорвана посадка самолета

Отмечается, что авиаборт приблизительно час делал круги над Черноморском, осуществил безуспешную попытку посадки и вернулся обратно в Турцию. При этом два самолета из Жулян также прибыли невовремя, а с опозданием.

На данный момент специалисты ликвидируют заснеженность на взлетно-посадочных полосах, а покрытие обрабатывают специальным реагентом. На данный момент прибытие рейса из Стамбула, запланированное на 16:00, опаздывает. Также задерживается и вылет воздушного судна в "Борисполь", которое согласно расписанию, должно произойти в 16:55.

Как сообщал "УРА-Информ", в Киеве также наблюдается непогода. Лишь недавно был разрешен въезд грузовикам.