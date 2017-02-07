В Кропивницком у военного изъяли почти 4 кг взрывчатки - ФОТО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Как сообщили правоохранительные органы, у злоумышленника изъяли почти три килограмма тротила в шашках, 600 граммов пластида, две машинки для инициирования взрыва ПМ-4. Также во время обыска полиция обнаружила пятнадцать электродетонаторов, две дымовые гранаты, девять капсюль-детонаторов КД-8А, двадцать один минный взрыватель, два запала, сигнальную ракету СХТ 40, почти две сотни патронов различного калибра и другое.

"Военнослужащий похитил взрывчатку, находясь в районе проведения антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Также продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в районе проведения антитеррористической операции (АТО) хранилище с большим количество взрывчатки и боеприпасов.