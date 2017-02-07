На Тернопольщине ремонтники дорог украли почти 1 млн грн

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Как отмечается, производственное предприятие получило контракт на изготовление асфальтобетонной смеси для дорожного покрытия и при этом завысило объемы сырья, необходимого для изготовления продукции.

"В течение 2013-2016 годов Службе автомобильных дорог был нанесен ущерб на почти один миллион гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранительные органы открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Также продолжается досудебное следствие.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман велел до апреля подготовиться к масштабной реконструкции дорог.