14:15 07.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из жизни ушла чемпионка мира по баскетболу Евгения Кочергина

В Киеве скончалась украинская баскетболистка, заслуженный тренер страны Евгения Кочергина.
 

Из жизни ушла чемпионка мира по баскетболу Евгения Кочергина

Об смерти 74-летней спортсменке сообщила игрок сборной Украины Анна Завидная на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Согласно ее словам, Кочергина всегда будете в наших сердцах.

"Спасибо за все, что сделали для нас! Пусть земля будет пухом. Лучший и Любимый тренер!" – написала Завидная.

Как известно, Евгения Кочергина два раза становилась чемпионкой мира и трижды – Европы в составе команды СССР. Кроме того, она выступала в составе "Спартака" (Днепропетровск), где начинала свою карьеру, и "Динамо" (Киев).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Москве в возрасте 72 лет умер известный российский актер театра и кино Георгий Тараторкин.


 


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