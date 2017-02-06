09:50 06.02.2017 | Происшествия | Новости
100159496:labazovych

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в турецкой провинции Чанаккале на западе страны.

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Об этом сообщают в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.

Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.

"Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06.51 по местному времени, располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к юго-западу от греческого города Митилини", - говорится в сообщении.

Кроме того, о человеческих жертвах пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянская столица снова страдает от подземных толчков. Отмечается, что произошло три интенсивных и длительных землетрясения.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив