В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2

Об этом сообщают в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве.

Как отмечается, очаг землетрясения залегал на глубине около двух километров.

"Эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06.51 по местному времени, располагался в 26 километрах к западу от турецкого города Айваджик, в 156 километрах от города Измир и в 64 километрах к юго-западу от греческого города Митилини", - говорится в сообщении.

Кроме того, о человеческих жертвах пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", итальянская столица снова страдает от подземных толчков. Отмечается, что произошло три интенсивных и длительных землетрясения.