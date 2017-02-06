10:58 06.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге - ВИДЕО

В Кривом Роге Служба безопасности Украины совместно с полицией "прикрыли" лабораторию по производству метамфетамина на дому.

Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранительные органы также выяснили, что безработный мужчина обустроил незаконное производство у себя дома. В результате обыска правоохранители обнаружили разнообразное лабораторное оборудование и химикаты, используемые для изготовления психотропных веществ.

Отметим, что ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен. Также во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен. 

В настоящее время против задержанного открыто уголовное производство по ст.309, 311 и 313 УК Украины. Кроме того, следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители выявили нарколабораторию в квартире одного из жилых домов Киева. 


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