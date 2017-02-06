Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина обнаружили в Кривом Роге - ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранительные органы также выяснили, что безработный мужчина обустроил незаконное производство у себя дома. В результате обыска правоохранители обнаружили разнообразное лабораторное оборудование и химикаты, используемые для изготовления психотропных веществ.

Отметим, что ежемесячный оборот наркобизнеса составлял полмиллиона гривен. Также во время обыска правоохранители изъяли химические соединения и оборудование для изготовления психотропов общей стоимостью более 200 тысяч гривен.

В настоящее время против задержанного открыто уголовное производство по ст.309, 311 и 313 УК Украины. Кроме того, следственные действия продолжаются.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правоохранители выявили нарколабораторию в квартире одного из жилых домов Киева.