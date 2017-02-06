На Тернопольщине повесился силовик АТО

Речь – о силовике, участвовавшем в проведении АТО. Об этом передали в пресс-службе полиции Тернопольской области. Так, пятого февраля в полицию сообщили о том, что на окраине с. Посухов повесился мужчина – на территории очистных сооружений.

Ему все надоело, и он оставляет номер карты, чтобы было за что его похоронить - такие слова услышал по телефону от брата житель Бережанского района. После этого пятидесятилетний мужчина отвечать на звонки перестал. Умерший в 2015 г. призван в ряды вооруженных по мобилизации. После возвращения из АТО устроился в воинскую часть.

Как сообщал УРА-Информ, подросток под Киевом совершил самоубийство – второго декабря 2016 г.