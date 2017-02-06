На Ровенщине школьники воровали у крестьян кроликов

Пятеро школьников за три дня украли 14 кроликов у жителей сел Ровенской области.
Воров удалось отыскать благодаря следам саней - отметили в отделе коммуникации управления НП области. На пропажу животных люди жаловались в полицию. Следователи установили, что родителям подростки говорили, что идут кататься на санях.
Кроликов парни разбирали, а их появление у себя дома объясняли тем, что взяли у друга. Дюжину кроликов вернули владельцам, а двое животных на тот момент уже были неживые. Все подростки - из нормальных семей. По фактам краж открыто досудебное расследование.
Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине неизвестные обокрали дом городского головы.