14:13 06.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине школьники воровали у крестьян кроликов

Пятеро школьников за три дня украли 14 кроликов у жителей сел Ровенской области. 

На Ровенщине школьники воровали у крестьян кроликов

Воров удалось отыскать благодаря следам саней - отметили в отделе коммуникации управления НП области. На пропажу животных люди жаловались в полицию. Следователи установили, что родителям подростки говорили, что идут кататься на санях.

Кроликов парни разбирали, а их появление у себя дома объясняли тем, что взяли у друга. Дюжину кроликов вернули владельцам, а двое животных на тот момент уже были неживые. Все подростки - из нормальных семей. По фактам краж открыто досудебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине неизвестные обокрали дом городского головы.


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