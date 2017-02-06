Глава Госатомрегулирования умер на рабочем месте

Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования.

"Шестого февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", - сказано в некрологе.

Добавим, что Божко был назначен главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2014 году после смены власти. При Викторе Януковиче он работал в "Энергоатоме" на должности директора ядерной и радиационной безопастности. 2005-2011 годах был заместителем главы Государственного комитета ядерного регулирования.

Кроме того, в 2016 году Божко Сергея Георгиевича награжден знаком отличия Президента Украины, юбилейной медалью "25 лет независимости".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Луцка