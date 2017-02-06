14:30 06.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Глава Госатомрегулирования умер на рабочем месте

Сегодня в возрасте 58 лет умер глава Государственной инспекции ядерного регулирования Сергей Божко.
 

Глава Госатомрегулирования умер на рабочем месте

Об этом сообщается на сайте Госатомрегулирования.

"Шестого февраля 2017 на рабочем месте сердце Божко Сергея Георгиевича перестало биться", - сказано в некрологе.

Добавим, что Божко был назначен главой Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2014 году после смены власти. При Викторе Януковиче он работал в "Энергоатоме" на должности директора ядерной и радиационной безопастности.  2005-2011 годах был заместителем главы Государственного комитета ядерного регулирования.

Кроме того, в 2016 году Божко Сергея Георгиевича награжден знаком отличия Президента Украины, юбилейной медалью "25 лет независимости".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", мэр Луцка


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