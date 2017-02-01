В Англии лайнер РФ приземлился сразу после взлета – ВИДЕО

Отмечается, что лайнер осуществил вылет из Кембриджа в московский аэропорт Внуково. Прошло 22 минуты после отправления, и лайнер вернулся обратно в зону отлета. Оказалось, что к таким действиям пилотов побудила неисправность шасси, которое не втягивалось. Посадка прошла успешно.
29 декабря в Москве, недолетев до взлетно-посадочной полосы аэропорта Внуково упал самолет. Самолет совершил жесткую посадку - погибло четыре члена экипажа, из них двое на месте и еще двое скончались в больнице. При посадке самолет Ту-204, совершавший рейс из чешского города Пардубице в аэропорт Внуково, развалился на три части. Пассажиров на борту самолета не было.