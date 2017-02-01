11:39 01.02.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Англии лайнер РФ приземлился сразу после взлета – ВИДЕО

В Англии авиаборт Boeing 747-400 был вынужден сесть сразу после взлета.

В Англии лайнер РФ приземлился сразу после взлета – ВИДЕО

Инцидент произошел вчера, во вторник, 31 января, в международном аэропорту английского города Кембриджа. Об этом информирует портал The Aviation Herald.

Отмечается, что лайнер осуществил вылет из Кембриджа в московский аэропорт Внуково. Прошло 22 минуты после отправления, и лайнер вернулся обратно в зону отлета. Оказалось, что к таким действиям пилотов побудила неисправность шасси, которое не втягивалось. Посадка прошла успешно.

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно из Внуково вылетел самолет немецкой авиакомпании. Однако в скором времени вернулся обратно, командиру экипажа стало плохо. Известно, что немецкий пилот умер из-за плохого самочувствия. 


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