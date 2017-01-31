В Ровно обнаружен юный висельник

Об этом передали в пресс-службе полиции области. Правоохранители на месте выяснили, что парень совершил самоубийство, завязав веревку на турник в коридоре. 17-летний парень учился в училище Ровно и проживал с отцом – его мать умерла еще в 2007 г.

По словам соседей, эта семья характеризуется положительно, имеет средний уровень достатка – потому что отец не имел работы. Отец заверил, что его сын никогда не высказывал планов свести счеты с жизнью, и не оставил никакой записки. Полицейские по факту открыли досудебное расследование.

Как сообщал УРА-Информ, под Киевом подросток совершил самоубийство в декабре 2016 г.