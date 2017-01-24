12:37 24.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В поезде из Николаева обнаружено свыше 5 кг марихуаны

В поезде "Николаев-Москва" было найдено шесть килограммов марихуаны. Инцидент произошел на украинско-российской границе в пункте пропуска "Зерновое".

В поезде из Николаева обнаружено свыше 5 кг марихуаны

Сотрудники ГПСУ по данным, полученным от СБУ нашли внутри состава пакеты, где содержалось свыше пяти килограмм запретного продукта.

Об этом информирует Госпогранслужба Украины. Выяснилось, что 10 пакетов с наркотическим веществом обнаружила служебная собака в рабочем тамбуре шахты воздухопровода. О своей находке пограничники проинформировали правоохранителей.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно в Киево-Святошинском районе Киева задержали наркодилера. В его домовладении, расположенном в селе Петровское, было найдено 15 килограммов марихуаны. 


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