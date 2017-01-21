18:20 21.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Двое мужчин утонули в канализационной выгребной яме в Черкасской области

В Черкасской области во время проведения работ по очистке канализационной трубы на территории заведения общественного питания на улице Соборной в жидких нечистотах утонули двое мужчин. 
 

Двое мужчин утонули в канализационной выгребной яме в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Как стало известно, работая в затопленном жидкими нечистотами в коллекторе глубиной около 4 метров одному из рабочих стало плохо и он потерял сознание. На помощь бросился его коллега, однако, надышавшись парами, тоже ушел на дно", - говорится в сообщении.

Отметим, что после откачки около 16 куб. м нечистот специалисты Шполянской пожарно-спасательной части, прибыв на место происшествия, подняли тела погибших на поверхность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Полтавской области второго января в дренажном колодце утонул мужчина.


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