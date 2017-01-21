Двое мужчин утонули в канализационной выгребной яме в Черкасской области

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

"Как стало известно, работая в затопленном жидкими нечистотами в коллекторе глубиной около 4 метров одному из рабочих стало плохо и он потерял сознание. На помощь бросился его коллега, однако, надышавшись парами, тоже ушел на дно", - говорится в сообщении.

Отметим, что после откачки около 16 куб. м нечистот специалисты Шполянской пожарно-спасательной части, прибыв на место происшествия, подняли тела погибших на поверхность.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Полтавской области второго января в дренажном колодце утонул мужчина.