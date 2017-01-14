Мужчина пытался провезти на Донбасс колбасу в бензобаке

Мужчину задержали пограничники Краматорского отряда. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы. Как отметили в ГПСУ, в ходе проверки в конструктивных особенностях автомобиля, а именно - в бензобаке - пограничники нашли колбасные изделия весом примерно 210 килограммов. Конфискат стоимостью примерно 20 тыс. грн был передан фискальной службе.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине кастет уровень табачной контрабанды. Об этом ранее сообщали в ГПСУ.