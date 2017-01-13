В Германии машинист принял снеговика на рельсах за человека

В Германии трое неизвестных устроили розыгрыш. Машинист пассажирского поезда принял слепленного ими на рельсах снеговика за живого человека и применил экстренное торможение. Инцидент обошелся немецким железным дорогам в 5 тысяч евро.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечается, розыгрыш" устроили с городом Везенберг на севере страны.
"Рост снеговика, которого оставили на рельсах, составил примерно полтора метра. Установить личность "авторов" такого развлечения пока не удалось", - говорится всообщении.
В свою очередь, машинист издалека принял снеговика за человека на рельсах и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава. Среди пассажиров пострадавших нет, а вот ущерб поезду оценили в 5 тысяч евро.
Кроме того, немецкие СМИ не уточняют, смог ли машинист полностью остановить поезд до столкновения. На данный момент полиция разыскивает создателей снеговика, с которых намерены взыскать ущерб, причиненный составу. Также шутникам грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.
Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее В Львовской области пассажирский поезд сбил жителя села Песочное.