В Германии машинист принял снеговика на рельсах за человека

Об этом сообщает BBC.

Как отмечается, розыгрыш" устроили с городом Везенберг на севере страны.

"Рост снеговика, которого оставили на рельсах, составил примерно полтора метра. Установить личность "авторов" такого развлечения пока не удалось", - говорится всообщении.

В свою очередь, машинист издалека принял снеговика за человека на рельсах и применил процедуру экстренного торможения, которая очень серьезно вредит тормозам состава. Среди пассажиров пострадавших нет, а вот ущерб поезду оценили в 5 тысяч евро.

Кроме того, немецкие СМИ не уточняют, смог ли машинист полностью остановить поезд до столкновения. На данный момент полиция разыскивает создателей снеговика, с которых намерены взыскать ущерб, причиненный составу. Также шутникам грозит ответственность за вмешательство в движение транспорта.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее В Львовской области пассажирский поезд сбил жителя села Песочное.