ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра

Об этом заявил активист центра Леонид Кузьмин, сообщает "Крым.Реалии".

"Он успел написать СМС о том, что к нему пришло ФСБ и везут на допрос. Предположительно он был дома...У меня нет предположений, с чем это связано", - заявил Кузьмин.

Согласно сообщению, на данный момент в ФСБ не подтвердили информацию о задержании активиста в Крыму.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Крыму был задержан проукраинский активист.