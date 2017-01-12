12:14 12.01.2017 | Происшествия | Новости
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ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра

В Симферополе Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала и увезла на допрос активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.

ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра

Об этом заявил активист центра Леонид Кузьмин, сообщает "Крым.Реалии".

"Он успел написать СМС о том, что к нему пришло ФСБ и везут на допрос. Предположительно он был дома...У меня нет предположений, с чем это связано", - заявил Кузьмин.

Согласно сообщению, на данный момент в ФСБ не подтвердили информацию о задержании активиста в Крыму.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Крыму был задержан проукраинский активист


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