ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра

В Симферополе Федеральная служба безопасности Российской Федерации задержала и увезла на допрос активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова.
Об этом заявил активист центра Леонид Кузьмин, сообщает "Крым.Реалии".
"Он успел написать СМС о том, что к нему пришло ФСБ и везут на допрос. Предположительно он был дома...У меня нет предположений, с чем это связано", - заявил Кузьмин.
Согласно сообщению, на данный момент в ФСБ не подтвердили информацию о задержании активиста в Крыму.
Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Крыму был задержан проукраинский активист.