В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Смитис

Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

"Грустные новости: нобелевский лауреат Оливер Смитис умер 10 января. Ему присудили премию за исследование технологии генного таргетинга у мышей", - гласит сообщение.

Также отметим, что Смитис стал нобелевским лауреатом в 2007 году.

Кроме того, премию присудили за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием стволовых клеток эмбрионов. В прошлом году подписал письмо с призывом к ООН, Greenpeace и всем странам прекратить борьбу с генно-модифицированными организмами (ГМО).

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее легендарный британский певец Джордж Майкл ушел из жизни. Его путь прервался на 54-м году.