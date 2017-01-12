В США умер лауреат Нобелевской премии по медицине Смитис

В США в возрасте 91 года умер американский лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Оливер Смитис.
Об этом говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.
"Грустные новости: нобелевский лауреат Оливер Смитис умер 10 января. Ему присудили премию за исследование технологии генного таргетинга у мышей", - гласит сообщение.
Также отметим, что Смитис стал нобелевским лауреатом в 2007 году.
Кроме того, премию присудили за открытие принципов введения специфических генных модификаций у мышей с использованием стволовых клеток эмбрионов. В прошлом году подписал письмо с призывом к ООН, Greenpeace и всем странам прекратить борьбу с генно-модифицированными организмами (ГМО).
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