В Запорожской области перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Об этом сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Запорожской области.

Как отмечается, микроавтобус не был маршрутным такси.

"В результате аварии, травмы получили четверо пассажиров. Двое из них - жители Донецкой области, один - АР Крым, и один инвалид III группы из Харькова. Трое из них госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался", - говорится в сообщении.

Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья - средней тяжести.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Львовщин столкнулись три легковушки и грузовик. В результате аварии в больницу попали трое детей.