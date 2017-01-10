10:12 10.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожской области перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

На трассе Харьков-Симферополь в с. Каменское Васильевского района Запорожской области перевернулся микроавтобус с пассажирами. 

В Запорожской области перевернулся микроавтобус, есть пострадавшие

Об этом сообщили в пресс-службе Управления превентивной деятельности ГУНП Украины в Запорожской области.

Как отмечается, микроавтобус не был маршрутным такси. 

"В результате аварии, травмы получили четверо пассажиров. Двое из них - жители Донецкой области, один - АР Крым, и один инвалид III группы из Харькова. Трое из них госпитализированы в Васильевскую центральную районную больницу. Один человек от госпитализации отказался", - говорится в сообщении. 

Как сообщили врачи, 20-летняя девушка получила перелом костей таза и поясничного отдела позвоночника. Ее состояние здоровья - средней тяжести.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", на Львовщин столкнулись три легковушки и грузовик. В результате аварии в больницу попали трое детей.


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