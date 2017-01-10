Мальчик в Днепре получил ожоги от взрыва самогонного аппарата

Об этом сообщила ГУ НП в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как отмечается, взрыв произошел на кухне жилого частного дома.

Кроме того, сотрудники полиции на месте происшествия установили, что вечером 9 января 2017 г. отец мальчика занимался самогоноварением. Мужчина поставил на газовую плиту бидон с брагой, подключил к нему самогонный аппарат и начал самогоноварение.

Отметим, что во время закипания смеси на бидоне вырвало крышку, в результате чего произошел хлопок с последующим горением паров. В результате взрыва повреждено окно дома и дверь кухни.

"На момент взрыва на кухне находился его сын. Мальчик - 1 год и 10 месяцев. Ребенок получил ожоги лица, туловища, рук и ног 2 степени, всего повреждено 25% тела ребенка. Бригадой скорой медицинской помощи мальчик был направлен в реанимационное ожоговое отделение детской больницы", - говорится в сообщении.

На данный момент состояние ребенка стабильное, он находится в сознании.

В свою очередь, отец ребенка также получил термический ожог, повреждены 20% тела, он направлен в городскую клиническую больницу № 2, его состояние стабильное, находится в сознании.

Как сообщал ране "Ура-Информ", в Харькове женщина пострадал в результате взрыва твердотопливного котла.