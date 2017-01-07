14:17 07.01.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Запорожье мужчина убил брата

В больнице в Заводском районе г. Запорожье шостого января в больничной палате мужчина убил свого брата. 

В Запорожье мужчина убил брата

Об этом рассказали в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции Украины в Запорожской области. Согласно сообщению – шестого января около 23:00 в палате одной из больниц между родными людьми возникла ссора. В результате 34-летний житель Энергодара взял нож и ударил им в грудь своего брата. Мужчина скончался на месте. Вскоре нападающего арестовали и у него изъяли орудие преступления.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил свою бабушку. 25-летний мужчина пришле к родственнице, та пожаловалась на плохой уход. Мужчина ударил ее и женщина упала.


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