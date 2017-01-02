09:50 02.01.2017 | Происшествия | Новости
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В США скандально изменили известную надпись Hollywood

В пригороде Лос-Анджелеса неизвестный переделал две буквы O в надписи Hollywood таким образом, что в результате получилось Hollyweed.
 

В США скандально изменили известную надпись Hollywood

Об этом передает Reuters.

"Жаргонное значение английского слова weed — "травка", марихуана. Поверх двух букв O был наложен материал, похожий на брезент, таким образом, чтобы они читались как "e". На камерах виденаблюдения вблизи этого места был зафиксирован одетый в черное человек. Полиция предполагает, что именно он совершил это правонарушение", - говорится в сообщении.

Отметим, что на данный момент, подозреваемых пока нет, однако если человек будет пойман, ему может быть предъявлено обвинение в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом.

Напомним, как сообщал ране  "Ура-Информ"Голливуд снимет фильм про покемонов. 


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