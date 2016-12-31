В Крыму продлили арест трем "украинским диверсантам" до 8 марта

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на странице в Facebook.

Как отмечается, речь идет о Дмитрие Штыбликове, Алексее Бессарабове и Владимире Дудке, которых оккупационная власть аннексированного Россией Крыма считает "диверсантами" из Украины.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Ленинский районный суд оккупированного Севастополя арестовал троих задержанных украинцев, которых российско ФСБ назвало диверсантами.