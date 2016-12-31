13:50 31.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Крыму продлили арест трем "украинским диверсантам" до 8 марта

Ленинский районный суд Севастополя продлил срок содержания под стражей трем так называемым "украинским диверсантам" до 8 марта 2017 года.
 

В Крыму продлили арест трем

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа" на странице в Facebook.

Как отмечается, речь идет о Дмитрие Штыбликове, Алексее Бессарабове и Владимире Дудке, которых оккупационная власть аннексированного Россией Крыма считает "диверсантами" из Украины.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Ленинский районный суд оккупированного Севастополя арестовал троих задержанных украинцев, которых российско ФСБ назвало диверсантами.


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