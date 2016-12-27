В США умерла астроном Вера Рубин, открывшая темную материю

Об этом сообщил ее сын, Аллан Рубин, передает BBC.

Отметим, у Веры Рубин было множество наград. Она - вторая женщина-астроном, которую избрали Национальную академию наук США.

Напомним, что ее интерес к астрономии проявился еще в детстве, когда ее отец помог Вере построить телескоп и отвел девочку на встречи астрономов-любителей в Американском музее естественной истории.

"Рубин была единственным астрономом, который окончил престижный женский колледж Вассар в 1948 году. В аспирантуру в Принстон Веру не взяли, поэтому девушка работала в Корнельском университете, где ранее она изучала физику. Затем она перешла в Джорджтаунский университет, где получила докторскую степень в 1954 году", - говорится в сообщении.

За свою научную карьеру Вера Рубин исследовала более 200 галактик.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее из жизни ушел украинский астроном Клим Чурюмов, который открыл комету, котораю потом назвали Чурюмова-Герасименко.