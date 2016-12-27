09:28 27.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Экс-милиционера в Хмельницкой области осудили за убийство коллеги по неосторожности

В Хмельницкой области до пяти лет лишения свободы осудили бывшего участкового инспектора милиции за убийство коллеги по неосторожности.

Экс-милиционера в Хмельницкой области осудили за убийство коллеги по неосторожности

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.

Как отмечается, милиционер в апреле 2015 года, по завершению дежурства в составе суточной следственно-оперативной группы, не сдал табельное оружие - пистолет системы Макарова и вместе еще с одним участковым инспектором ночью распивали алкогольные напитки на территории Шепетовского района.

"Находясь под влиянием спиртного, коллега попытался достать из кобуры табельное оружие обвиняемого. Пытаясь прекратить такие действия, подсудимый, перетаскивая пистолет, выстрелил, которым смертельно ранил своего сослуживца", - говорится в сообщении.

Кроме того, бывший мелиционер полностью признал свою вину в содеянном. Несмотря на это, в суде полностью доказана его виновность в совершении убийства по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

В свою очередь, обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы и он взят под стражу в зале суда.

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