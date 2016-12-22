14:39 22.12.2016 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования терроризма через поставку продуктов в самопровозглашенную "Донецкую народную республику".

СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, бизнесмены с Донецкой области, перерегистрировав свою коммерческую структуру на территории, контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в ДНР.  

Также отметим, что дельцы организовывали логистику товаров на временно оккупированную территорию Украины через Россию.

"В ходе обысков в Киеве и Донецкой области у бизнесменов обнаружили документацию с доказательствами нарушения закона, а также изъяли 500 тыс. гривен, 12 тыс. долларов, 15 тыс. евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал Ура Информ,  ранее шесть информаторов, действовавших в Бахмутском районе и передававших террористам данные о местах дислокации и о перемещения подразделений Украины, задержали служащие СБУ.


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