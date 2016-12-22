СБУ перекрыла канал финансирования террористов ДНР

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается, бизнесмены с Донецкой области, перерегистрировав свою коммерческую структуру на территории, контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в ДНР.

Также отметим, что дельцы организовывали логистику товаров на временно оккупированную территорию Украины через Россию.

"В ходе обысков в Киеве и Донецкой области у бизнесменов обнаружили документацию с доказательствами нарушения закона, а также изъяли 500 тыс. гривен, 12 тыс. долларов, 15 тыс. евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал Ура Информ, ранее шесть информаторов, действовавших в Бахмутском районе и передававших террористам данные о местах дислокации и о перемещения подразделений Украины, задержали служащие СБУ.