Автобус сбил насмерть 64-летнюю женщину в Полтаве

Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.

Как отмечается, ДТП произошло около шестого часа 30 минут.

"24-летний водитель пассажирского автобуса наехал на 64-летнюю женщину в районе пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Полтавского отдела полиции и наряды патрульной полиции. Кроме того, полиция устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

Напомним, как сообщал Ура Информ, на Львовщине микроавтобус слетел с дороги, пострадал водитель.