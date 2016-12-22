Автобус сбил насмерть 64-летнюю женщину в Полтаве

В городе Полтаве на перекрестке улицы 1100-летия Полтавы и улицы Европейской произошло ДТП. В результате женщина попала под колеса автобуса и погибла на месте происшествия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Полтавской области.
Как отмечается, ДТП произошло около шестого часа 30 минут.
"24-летний водитель пассажирского автобуса наехал на 64-летнюю женщину в районе пешеходного перехода", - говорится в сообщении.
В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия.
В настоящее время на месте происшествия работают следователи Полтавского отдела полиции и наряды патрульной полиции. Кроме того, полиция устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия
Напомним, как сообщал Ура Информ, на Львовщине микроавтобус слетел с дороги, пострадал водитель.